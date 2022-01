Fundação de Cultura suspende atendimento presencial em prevenção ao COVID-19 e H3N2

Considerando o crescimento do número de servidores da FCMS infectados pela COVID-19 e H3N2, foi suspenso o atendimento presencial ao público externo na Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul por tempo indeterminado.

Nos próximos dias, os atendimentos ocorrerão exclusivamente via telefone (67) 3316.9331, e-mail: diretoriageral@fcms.ms.gov.br e site da FCMS: www.fundacaodecultura.ms.gov.br.

Portanto, os servidores, trainees e estagiários que tiveram contato com alguém que testou positivo para COVID-19, caso estejam com suspeita ou tenham sido testados positivos para a COVID-19, deverão realizar alguns procedimentos. Os trabalhadores de empresas terceirizadas que prestam serviços nas dependências da FCMS deverão seguir o mesmo padrão de segurança.

Caso algum servidor teste positivo para o COVID-19 deverão encaminhar atestado médico, a ser enviado no endereço eletrônico da Unidade de Recursos Humanos da FCMS: rh@fcms.ms.gov.br.

Ou se apresentarem sintomas e ainda não procederam ao exame de detecção do COVID-19, trabalhadores do prédio deverão procurar imediatamente atendimento médico, para avaliação e emissão de atestado, e no endereço eletrônico da Unidade de Recursos Humanos da FCMS: rh@fcms.ms.gov.br

