Com mais sete registros, MS chega ao total de 35 mortes pelo vírus H3N2

Mato Grosso do Sul registrou nesta terça-feira (18) mais sete mortes de pacientes infectados pela mutação do vírus da Influenza H3N2, além de outros cinco óbitos constatados por COVID-19. Com os novos números, o Estado chega ao número de 35 mortes por H3N2 e 9.764 óbitos por COVID-19.

Segundo a última atualização do boletim epidemiológico, duas mortes foram constatadas em Campo Grande, sendo duas idosas, de 91 e 104 anos, que faleceram no domingo (16). Ambas possuiam comorbidades como doença cardiovascular crônica e senilidade, respectivamente.

Outra vítima é do município de Bela Vista, uma mulher de 45 anos com doença neurológica crônica que morreu na sexta-feira (14). Em Rio Verde de Mato Grosso, um homem de 59 anos e sem comorbidades faleceu com o vírus, constatado no sábado (15). No mesmo dia, em Corumbá, um jovem de 20 anos e sem nenhuma comorbidade também morreu.

Os outros dois registros são de uma idosa, de 63 anos, que faleceu no domingo em Camapuã com pneumopatia crônica. Por fim, outro jovem, desta vez de 25 anos, faleceu sem nenhuma comorbidade constatada na sexta-feira em Dourados.

COVID-19

MS também constatou no mesmo boletim, outras cinco mortes devido ao COVID-19. Duas vítimas são de Corumbá que bateram as botas no domingo, dois idosos de 68 e 86 anos, um com doença hepática crônica e o outro sem comorbidades.

Em Miranda, uma mulher de 59 anos faleceu no sábado em decorrência ao coronavírus. Ela possuia diabetes. Enquanto em Fátima do Sul, uma idosa de 73 anos também diabética, com imunodeficiência e imunossupressão também perdeu a vida no mesmo período. Por fim, uma idosa de 74 anos e com diabetes, faleceu na sexta-feira por COVID-19 em Ribas do Rio Pardo.