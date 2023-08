Renegocia Brasil atendeu mais de 870 pessoas em mutirão na Capital

O Renegocia Brasil, ação do Governo Federal que tem o objetivo de ajudar os endividados a regularizarem suas situações financeiras com soluções para o pagamento, atendeu mais de 870 pessoas desde o dia D da campanha, no dia 25 de julho até 11 de agosto, em Campo Grande.

A ação na Capital aconteceu em parceria com o Procon Estadual e atendeu só no Dia D, na Praça Ary Coelho, 400 consumidores. Parceiros como a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça, também realizaram o atendimento e identificaram sete casos como endividamento ou supereendividamento, sendo encaminhados aos Núcleos de Educação Financeira dos Procons.

“O Renegocia Brasil foi um sucesso total, o Procon Municipal atendeu quase 900 pessoas e em conjunto com o Procon Estadual, somamos o atendimento de 1.800 famílias endividadas na Capital. O evento atendeu as nossas expectativas e acreditamos que fizemos a nossa parte, de levar o Procon para mais próximo da comunidade”, avalia o Subsecretário do Procon Municipal de Campo Grande, José Costa Neto.

Ao todo, 871 pessoas conseguiram recorrer ao Procon Municipal para registrar proposta de negociação e renegociação de dívidas. Os serviços que tiveram mais procura durante o mutirão foram: serviços financeiros (bancos públicos e privados, cooperativas, financeiras) e serviços essenciais (água, energia elétrica, operadoras de telefonia móvel e internet).

O programa teve como objetivo auxiliar os endividados e os supereendividados a negociarem dívidas com diferentes setores, como instituições financeiras, empresas de telefonia, água, energia elétrica, comércio varejista, dentre outros, sem limitações de valores ou segmentação por renda, excluindo-se dívidas de pensão alimentícia, crédito rural e imobiliário.

