Veículo é encontrado em chamas na região de fronteira

Um veículo foi encontrado em chamas na noite de ontem (15), em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira seca com Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. Conforme informações da polícia paraguaia, o automóvel pode ter ligação com a morte da jovem, Carolina Mendonza Gimenez, de 27 anos.

Segundo informações do site Porã News, Carolina sofreu um atentado por volta das 12h, de ontem (15), na rua Jorge Roberto Salomão, nas proximidades do Estádio Aral Moreira. Ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Ponta Porã e encaminhada ao Hospital Regional, mas devido à gravidade dos ferimentos, faleceu na unidade de saúde.

Equipes da Polícia Nacional e da perícia técnica, estiveram no local e até o momento não há detalhes do caso.

