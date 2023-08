Congresso Estadual da ADIMP-MS acontece em Corumbá e está com inscrições abertas

Divulgada a programação do VII Congresso Estadual da Associação dos Institutos Municipais e Estadual de Previdência Social de Mato Grosso do Sul – ADIMP-MS. O evento que vai tratar sobre assuntos relacionados à gestão e concessão de benefícios previdenciários dos Regimes Próprio de todo o Estado será realizado em Corumbá, nos dias 13 a 15 de setembro, no Centro de Convenções do Pantanal Miguel Gomes.

As inscrições já podem ser feitas no site da instituição, pelo endereço www.adimpms.com.br. “A intenção foi a de inserir na programação assuntos condizentes com as funções exercidas pelos RPPS’s de todo estado de Mato Grosso do Sul”, disse o presidente da ADIMP-MS, Deoclécio Paes.

Confira a programação:

13 de setembro de 2023 (quarta-feira)

17h00 – Credenciamento

Auditório Central

18h00 – Cerimônia de abertura

19h00 – Palestra de Abertura – Apresentando o FUNPREV – Gabriela Winkler da Costa Silva – Superintendente do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá

20h00 – Palestra Magna – “GOVERNANÇA DOS RPPS – Cenário dos RPPS do Estado de Mato Grosso do Sul, desafios e perspectivas” – Palestrante: Miguel Antonio Fernandes Chaves – Ministério da Previdência Social

Coquetel

14 de setembro de 2023 (quinta-feira)

Sala 1 – Térreo

08h00 – Mesa Redonda – Renda Variável: análise de carteira e estratégias de Fundos de Investimento nas carteiras de RPPS de Mato Grosso do Sul – Mediação: Bruno Alves de Sales – Diretor Financeiro do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Nova Andradina-MS

09h00 – Mesa Redonda – Maximizando Retornos: Como as diferentes estratégias de renda fixa podem ajudar no cumprimento da meta atuarial – Mediação: Bruno Alves de Sales – Diretor-Financeiro do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Nova Andradina-MS

10h00 – 10h30 – Coffee Break

10h30 – Instrumentos Tradicionais e alternativos para abatimento do déficit atuarial – Palestrante: Renan Calamia – Crédito e Mercado e Richard Mendes Dutzmann– ETAA – Mediação: Moisés Bento da Silva Júnior – Diretor-Presidente – Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí/MS

11h30 – Apresentação institucional – Desclip

12h00 – 13h00 – Intervalo para o almoço

Sala 1 – Térreo – 13h30 – A certificação profissional RPPS Responsabilização de Gestores, Conselheiros e Agentes Públicos – Palestrante: Milton Moreira

Sala 2 – Auditório – 13h30 – Benefícios Previdenciários – Palestrante: Bruno Sá Freire Martins – Servidor público efetivo do Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso – MTPREV; advogado; consultor jurídico da ANEPREM, da APEPREV e da APPEAL

a) Aposentadoria Especial

– Requisitos para Concessão

– A Análise do Tempo Especial

– Tempos de Outros Regimes

– Aplicação das regras anteriores à EC 103/19

15h00 – 15:30h – Coffee Break

Sala 1 – Térreo – 15h30 – RPPS e a Lei Geral de Proteção de Dados – Palestrante: Agenda Assessoria

Auditório – 15h30 – Benefícios Previdenciários– Palestrante: Bruno Sá Freire Martins

– Cálculo de Proventos

– Abono de Permanência.

– Continuidade do Exercício de Atividades.

– Utilização de EPI.

– Conversão de Tempo Especial em Comum

16h30 – Benefícios Previdenciários pós Emenda Constitucional Nº 103 /2019 – Palestrante: Ademir de Oliveira

17h30 – Encerramento do dia

15 de setembro (sexta-feira)

Sala 1 – Térreo – 08h00 – Importância do Crédito Consignado na Rentabilidade dos RPPS – Palestrante: José Wilson – MAG Seguros

Sala 2 – Auditório – 08h00 –

Benefícios Previdenciários – Palestrante: Bruno Sá Freire Martins

Aposentadoria do Professor:

– Requisitos para Concessão

– A Análise do Tempo de Magistério

– Tempos de Outros Regimes

– Aplicação das regras anteriores à EC 103/19

– Cálculo de Proventos

– Abono de Permanência.

10h00 – 10h30 – Coffee Break

10h30 – Atuação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul na gestão dos RPPS – Palestrante: Eduardo Dionisio –Diretor da Secretaria de Controle Externo – Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

11h30 – Apresentação de patrocinadores