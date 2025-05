Dois homens são presos por tráfico qualificado em Naviraí; adolescente foragido também foi preso

Dois homens, de 25 e 21 anos, foram presos nesta segunda-feira (12) em Naviraí, a 359 quilômetros de Campo Grande, suspeitos de tráfico de drogas qualificado, com envolvimento de adolescentes. Um ponto de venda de entorpecentes foi desativado durante a ação. O caso só foi divulgado nesta quarta-feira (14).

Durante a operação, um adolescente de 14 anos, que já possuía passagens pela polícia e era procurado pela Justiça, também foi apreendido. Contra ele havia um mandado de internação provisória expedido pela Vara da Infância e Juventude, por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado.

Os suspeitos foram encontrados em uma residência utilizada como ponto de venda de drogas. De acordo com denúncias anônimas recebidas pela polícia, o local havia sido recentemente reabastecido com entorpecentes.

No imóvel, os agentes localizaram 66 porções de crack já embaladas para venda, totalizando aproximadamente 19,4 gramas. Também foram apreendidos R$ 312 em dinheiro trocado, materiais utilizados para o preparo da droga e utensílios com vestígios do entorpecente. O adolescente ainda tentou fugir pelos fundos da casa, mas foi contido pelos policiais.

Os dois homens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas qualificado. Já o adolescente foi apreendido pelos atos infracionais cometidos.