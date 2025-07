Segunda edição do “Enem dos Concursos” registra quase 8 mil inscrições em Mato Grosso do Sul

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2), conhecido como “Enem dos Concursos”, já contabiliza 7.933 inscrições no estado de Mato Grosso do Sul, conforme dados divulgados neste sábado (26) pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Em âmbito nacional, o CPNU 2 confirmou 761.528 inscrições. Na região Centro-Oeste, o Distrito Federal lidera o número de candidatos com 102.940 inscritos, seguido por Goiás (27.781) e Mato Grosso (12.216).

O concurso oferece em 2025 um total de 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos e entidades do país. O bloco temático com maior adesão foi o Bloco 9, “Intermediário – Regulação”, que reuniu 177.598 inscritos, seguido pelo Bloco 5, “Administração”, com 173.829 participantes, e o Bloco 1, “Seguridade Social: Saúde e Assistência”, que contou com 127.970 candidatos.

Os demais blocos e suas inscrições são:

– Bloco 2 – “Cultura e Educação”: 69.507

– Bloco 7 – “Justiça e Defesa”: 54.029

– Bloco 6 – “Desenvolvimento Socioeconômico”: 44.441

– Bloco 4 – “Engenharia e Arquitetura”: 41.245

– Bloco 8 – “Intermediário – Saúde”: 37.075

– Bloco 3 – “Ciências, Dados e Tecnologia”: 35.834

Vale destacar que os blocos 9 e 8 contemplam vagas que exigem nível intermediário de escolaridade, como ensino médio ou técnico, enquanto os demais blocos são destinados a candidatos com ensino superior completo.

As provas objetivas estão agendadas para o dia 5 de outubro, enquanto as provas discursivas serão aplicadas em 7 de dezembro. Os exames ocorrerão em 228 cidades de todos os estados brasileiros. O resultado final do concurso está previsto para ser divulgado em 30 de janeiro de 2026.

