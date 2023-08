Cantor Hugo Henrique lança hit com Gustavo Mioto e faz show na Capital

‘Vão Falar que Foi Sorte’, que conta com a participação especial de Gustavo Mioto, é um dos lançamentos de sucesso da apresentação de hoje (25), na Capital

“Vão Falar que Foi Sorte” é o mais novo sucesso de Hugo Henrique, que conta com a participação especial de Gustavo Mioto. O hit é o primeiro lançamento do DVD que possui o mesmo nome, publicado neste mês. O cantor apresentará a composição de sucesso e outras músicas que marcaram sua carreira em um show na Valley, nesta sexta-feira (25), às 22h. Os ingressos devem ser comprados antecipadamente. Em entrevista ao jornal O Estado, o cantor comenta sobre a trajetória, parceria com Gustavo Mioto e expectativas.

De volta à Capital, Hugo Henrique compartilhou emocionantes detalhes sobre seu próximo DVD e a tão aguardada parceria musical com Gustavo Mioto. “Realizei um show em Campo Grande, em março, e foi uma experiência incrível. O pessoal me recebeu muito bem e eu estava empolgado para voltar”, declara. Com lançamento marcado para o dia 10 de setembro que, segundo ele, vai surpreender os fãs com um repertório diversificado e composições maduras, demonstrando uma nova fase na carreira do artista. “É um trabalho que ficamos durante um ano planejando, elaborando o repertório, criando muita coisa. Então, foi um DVD feito com muito carinho. A gravação iniciou no dia 6 de junho e essa composição deu início aos lançamentos. Estou bem animado! ‘Vão Falar que Foi Sorte’ é a música com a participação do Gustavo Mioto, não apenas por esse detalhe, mas também por isso, que eu acredito que essa música é um sucesso”, declara o cantor.

A faixa, uma composição própria em parceria com Edu Morrido e Iago Vinicius, fala de um casal que obteve sucesso no amor, trazendo uma narrativa otimista, que foge das tradicionais temáticas de sofrência. “É uma história que eu aposto que muitos casais vão se identificar. Porque é uma música positiva, uma música de um romance que deu certo, então eu aposto que os apaixonados e quem estiver a fim de ouvir uma música mais otimista vai curtir. Além disso, na minha visão, o meio sertanejo também precisava de uma composição que se destacasse entre a sofrência. O Mioto é um cara que eu sempre admirei muito. Acho que nós somos muito parecidos, até em questão de repertório, em relação às composições que ele grava. Acho que é um artista que tem tudo a ver com esse projeto e acabou tendo tudo a ver com a música, também. Foi uma combinação que deu muito certo”, acredita.

O início da jornada

A paixão pela música nasceu cedo em Hugo Henrique, que iniciou sua carreira impressionante aos 5 anos. Com um apoio inabalável de sua família, ele deu os primeiros passos em direção aos holofotes, conquistando espectadores em shows e até mesmo em programas de TV. Sua memória mais querida? Uma participação icônica no programa Raul Gil, que o colocou sob os olhos do público. “Eu tinha uns 9 ou 10 anos, era o menorzinho da competição e a participação nesse programa abriu muitas portas para mim, porque várias pessoas passaram a me conhecer por meio dele. Inclusive, foi graças a essa participação no Raul Gil que tive a oportunidade de conhecer o Cristiano Araújo. Eu fui e interpretei uma música do Cristiano e essa minha apresentação repercutiu tanto que, na semana seguinte, o programa me surpreendeu com a presença do Cristiano, para cantar comigo”, comenta o cantor.

Com apenas 10 anos, o jovem talento já experimentava o gosto do sucesso de forma inesperada. Sua composição, “Perto de Você”, foi gravada por ninguém menos que Marília Mendonça, uma virada surreal do destino. A admiração mútua levou à colaboração no primeiro DVD de Hugo, um momento que ele descreve como emocionante e transformador. Como muitos artistas, Hugo Henrique encontra inspiração em figuras que moldaram o cenário musical. Ele aponta Luan Santana, Cristiano Araújo e a própria Marília Mendonça como influências marcantes. A lição mais valiosa que aprendeu foi a importância de equilibrar músicas românticas e animadas em seu repertório, uma técnica que ele admira em Gustavo Mioto. “A Marília Mendonça, tanto nos projetos que ela realizava, quanto nas composições, sempre foi uma grande inspiração. Ela escrevia muito, então sempre foi inspiração para mim. Eu também escuto muitas músicas além do sertanejo, vou do rock ao pagode. Sempre estou escutando músicas de estilos diferentes, para tentar buscar o máximo de referências possíveis para o meu repertório. É uma técnica que o Gustavo Mioto e outros artistas que admiro praticam”. A jornada musical de Hugo Henrique também é uma história de amadurecimento artístico. Ao longo dos anos, ele evoluiu como cantor e compositor, aprimorando suas habilidades e desenvolvendo uma voz única no cenário sertanejo. Seu compromisso inabalável com a música é evidente em cada acorde e nota que ele toca, conforme afirmou Hugo.

O cantor ainda expressou sua expectativa para o lançamento do DVD e a receptividade do público. Comentou sobre a resposta positiva que a música já vem recebendo, mesmo antes do lançamento, destacando a conexão do enredo com os fãs. O cantor concluiu a entrevista com gratidão pela colaboração de Gustavo Mioto e pela oportunidade de compartilhar sua música. “Nós lançamos ‘Vão Falar que Foi Sorte’ e a galera demostrou ter curtido muito, a recepção foi ótima. O pessoal já vem postando e abraçando demais esse feat, então nós estamos bem ansiosos para o DVD e com certeza, com o show na Valley também. E os fãs podem esperar muita coisa boa desse projeto. Ele possui 12 músicas inéditas, muitas composições minhas. É um projeto bem a minha cara, eu me dediquei para realizar composições boas e com a minha identidade. Foi um trabalho de muita dedicação, em parceria também. Então, a galera pode esperar muita coisa boa. ‘Vão Falar que Foi Sorte’ é uma música mais romântica, mas esse projeto tem muita vaneira e outras composições mais animadas, além de sofrência também”.

Nesta sexta-feira, Hugo Henrique se apresenta na Valley, a partir das 22 horas. Os ingressos devem ser comprados antecipadamente, pelo telefone: (67) 99150-8194. A Valley fica na Av. Afonso Pena, 4.176, Jardim dos Estados.

Por Thays Schneider Ana Cavalcante – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

