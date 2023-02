Região da UFMS é interditada para obras, confira

Com início das obras na região da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), novos trechos de Campo Grande serão interditados a partir dessa sexta-feira (24).

Na manhã de hoje, a Rua Portuguesa entre a Avenida Senador Antônio Mendes Canale e Rua Margareth, ficará interditada para realização de obras na calçada da UFMS. A interdição segue até as 18h de sábado (25).

Para evitar transtornos, a Agetran orienta que pedestres e condutores tenham atenção redobrada ao passar nos locais de interdição e optem por rotas alternativas.

