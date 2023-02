BBB 23: Noite de prova do líder termina em formação de paredão

A noite de ontem (23) foi agitada no BBB (Big Brother Brasil) de 2023. Primeiro, os participantes realizam a Prova do Líder, como é de praxe em todas as quintas-feiras. Logo no início do programa, o apresentador Tadeu Schmidt relembrou a todos que Key Alves, Gabriel Santana e Gustavo não participariam, por causa das consequências da última Prova do Líder.

Com um percurso exaustivo com várias fases, arah Aline foi nomeada como a nova Líder da semana mas já teve que tomar a maior decisão do líder e escolher um participante para ir para o Paredão Relâmpago. Ela indicou Cara de Sapato, que puxou Fred Nicácio no contragolpe.

No mesmo dia, MC Guimê havia atendido o Big Fone e poderia trocar qualquer pessoa que estivesse no paredão, até mesmo o que foi indicado pelo líder. Com o poder, ele trocou Cara de Sapato por Gustavo, que agora está na berlinda.

Depois, os participantes realizaram uma votação aberta, e Domitila Barros foi a mais votada pela casa com 5 votos. Sendo assim, Domitila, Fred Nicácio e Gustavo se enfrentam neste Paredão Relâmpago e um deles será eliminado no próximo sábado.

Também no sábado (25), além da eliminação, o Big Fone irá tocar mais uma vez, e o participante que atender estará imune e poderá indicar um participante para o próximo paredão. No domingo (26), os brother realizam a Prova do Anjo, formação de paredão ao vivo e bate e volta. A semana turbo termina na próxima terça-feira (28) com eliminação.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.