Sexta-feira tem previsão de tempo instável, com chuvas fracas e moderadas

Após as chuvas da madrugada desta sexta-feira (24), o dia amanheceu quente em grande parte de Mato Grosso do Sul. Porém, a previsão do tempo ainda indica tempo instável, com chuvas fracas a moderadas em pontos isolados do Estado.

Além disso, não é descartada a possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento principalmente nas regiões Sul e Leste.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), as chuvas podem ocorrer preferencialmente durante o período da tarde, devido o transporte de umidade e aquecimento diurno. Os ventos atuam no quadrante norte, com valores entre 40 e 60 km por hora.

Em Campo Grande a temperatura varia entre 21°C e 28°C. Já em Dourados tem mínima de 20°C e máxima de 28°C. Para Corumbá, na região do Pantanal, a temperatura pode chegar a 31°C, com mínima de 23°C. Na região Norte, em Coxim, a máxima chega a 32°C e mínima fica em 22°C.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alertas que indicam a possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Entre os dias 22 fevereiro a 10 de março de 2023 são esperados acumulados de chuvas acima de 150 milímetros, com destaque para as regiões centro-sul. Os maiores acumulados de chuva são esperados para a região extremo sul do estado, com valores acima de 250 milímetros. O alerta vale até o fim da manhã desta sexta-feira.