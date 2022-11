Reforço para vacinação contra Covid-19 é ampliado para 18 anos ou mais

A partir desta segunda-feira (28) o público alvo para a vacinação do segundo reforço do imunizante contra a Covid-19 é ampliado para toda a população com 18 anos ou mais, que recebeu a 3ª dose (primeiro reforço) há pelo menos quatro meses.

A vacina está disponível em mais de 50 pontos de imunização. A ampliação faz parte da estratégia da Sesau (Secretária Municipal de Saúde) para tentar evitar um novo crescimento de casos, já que o plano de ampliação do público alvo começou a dez dias.

De acordo com o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho, o reforço para 18 anos ou mais foi pensado devido evitar afastamentos de trabalho. “A maior parte da força de trabalho em indústrias, frigoríficos e comércio da Capital, são os jovens, e são justamente eles que não podem correr o risco de precisar se afastar do serviço neste momento em que há um giro muito grande na economia, para proteger esse público que estamos ampliando a vacinação”.

A decisão foi tomada com base no registro de aumento de casos observados nos estados vizinhos, onde já foi confirmada a presença da subvariante da Ômicron, a BQ.1. Cientes da possibilidade de já haver a circulação do vírus na cidade e ele apenas não ter sido isolado até o momento, a secretaria reforça a necessidade de que todos completem o esquema vacinal.

“Percebemos um aumento na procura pelo teste, mas nossa positividade ainda está baixa, porém há a possibilidade de termos um cenário similar ao do começo do ano, em que houve semanas em que a cada cem testes realizados, 43 eram positivos”, conclui o secretário.

Os locais e horários de funcionamento dos pontos de vacinação estão disponíveis em www.campogrande.ms.gov.br/sesau/vacinacg.

