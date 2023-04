Sisep inicia recuperação da Rua José Antônio e trecho no Lago do Amor

Nesta terça-feira (4), há aproximadamente três meses após uma forte chuva que desmoronou parte da Avenida Filinto Muller, em frente ao Lago do Amor, a Sisep (Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos) iniciou as obras de a recuperação do trecho na região sul de Campo Grande.

No centro da Capital, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) alerta para a redução de uma faixa de rolamento da Avenida Fernando Corrêa da Costa, próximo à rua José Antônio, onde a Sisep também iniciou hoje o trabalho de restauração.

O Gerente de Fiscalização do Trânsito, Carlos Guarini, orienta que os motoristas que estiverem na José Antônio, sigam pela 15 de novembro e em seguida a Pedro Celestino. Já quem está na Avenida Fernando Corrêa da Costa, pegará a Joaquim Murtinho e Pedro Celestino. “As vias serão devidamente sinalizadas e agentes de trânsito estarão na região para orientar e otimizar o fluxo”, ressalta.

Assim como em frente ao Lago do Amor, a obra de reforço da fundação da ponte sobre o Córrego Prosa e reestruturação do canal tem prazo de 30 dias para execução.

