Agetran disponibiliza 156 para reclamação de semáforos

Devido às pancadas de chuvas em pontos isolados de Campo Grande, alguns semáforos amanheceram desligados nessa segunda-feira (3), como os da rua Mário Correia com a avenida Calógeras e no trecho entre a Rui Barbosa com a rua João Pedro de Souza. O problema recorrente de pane e até desligamento dos semáforos requer atenção redobrada de motoristas. Para relatar o defeito, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) disponibilizou o telefone 156 para registros.

Conforme a Agetran, são registrados, em média, de 20 a 50 ocorrências, por dia. “Nossas equipes atendem, em média, 20 a 50 ocorrências de desligamento/intermitência por dia, os números variam, dependendo da intensidade das chuvas, ventos e descargas atmosféricas na cidade”, informou o órgão, à reportagem.

O número 156 foi disponibilizado pela Agetran para receber informações de defeitos de diversas fontes. “Além dos registros feitos pelos motoristas, as equipes da prefeitura estão em circulação pela cidade, e também recebemos as notificações pela Central Semafórica, em que os controladores de tráfego já estão centralizados”, reforçou o órgão.

Por Suelen Morales – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

