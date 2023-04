Menina de 3 anos morreu por dengue, confirma laudo da Sesau

Foi confirmado que a causa da morte da criança de três anos, que deu entrada no Humap (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian) na tarde de quinta-feira (30), foi dengue. A confirmação saiu ontem (4), pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).

Segundo dados Sesau essa é a segunda morte por dengue no ano em Campo Grande, sendo que uma terceira está em investigação pela pasta. Em Mato Grosso do Sul são mais de 20 mil casos prováveis, mais de 9 mil confirmados, quatro óbitos em investigação e com a morte da criança o número subiu para nove óbitos apenas em 2023, de acordo com o último boletim epidemiológico da dengue, publicado na última quarta-feira (29) divulgado pela SES (Secretaria Estadual de Saúde).

Campo Grande registra 4.414 casos notificados de dengue, desde janeiro até março de 2023, ou seja, casos que seguem em investigação. Segundo boletim epidemiológico, divulgado pela Sala de Situação de Arboviroses, apenas no mês de março foram 1.486 casos notificados. Além disso, foram registrados dois casos graves, um óbito, e dois casos confirmados de Chikungunya.

No boletim municipal de janeiro a dezembro de 2022, foram registrados 8.321 casos confirmados e 7 óbitos. Além de 73 casos notificados de zika, sendo 1 confirmado, 194 notificados e 30 confirmados, de chikungunya.

O caso

Uma criança de três anos morreu na tarde do dia 30 de março após sofrer uma parada cardíaca e uma hemorragia. O caso aconteceu em Campo Grande e a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) investiga se a morte da menina pode ter ocorrido por dengue.

Segundo informações do HU (Hospital Universitário), a menina chegou ao hospital no início da tarde, já em estado gravíssimo encaminhada pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ela foi atendida primeiramente em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Capital.

O hospital estaria lotado, e a equipe médica precisou remanejar outra criança para a internação da menina, que chegou na ala vermelha. Em poucos minutos o quadro de saúde evoluiu para uma parada cardíaca e hemorragia pelo duto. Os equipes realizaram manobras de reanimação, mas a criança não resistiu.

Segundo nota, o HU relatou que foi colhida amostras de sangue para pesquisa de várias doenças, mas os resultados ainda não estão prontos. O corpo da criança foi levado para o Serviço de Verificação de Óbito de Campo Grande. A causa da morte ainda não foi confirmada, mas a menina estava sob suspeita de dengue, desde 29 de março.

