Após vinda dos gêmeos, judoca volta de Brasília com o ouro

Douradense retorna com medalha menos de 50 dias depois do parto

Mato Grosso do Sul fez valer a quantidade e a delegação com 163 atletas, pois voltou do Regional de Judô com 109 medalhas (39 ouros, 30 pratas e 40 bronzes). Nas disputas encerradas no fim de semana, em Brasília (DF), um das destaques foi o retorno de Camila Gebara Yamakawa.

A judoca de 28 anos voltou aos tatames depois de uma parada para o nascimento dos gêmeos Ayla e Akira. No domingo (2), a judoca de Dourados, que coleciona títulos nacionais e passagens pela seleção brasileira, postou, em rede social: “1 medalha e 2 troféus, 48 dias pós-parto dos meus gêmeos pude voltar pra onde passei a maior parte da minha vida, em cima do tatame. Campeã do campeonato brasileiro regional!”, escreveu Camila. Na final da categoria sênior feminino, peso pesado (+78 kg), derrotou outra representante do Estado, Gabriela Paliano.

“Queria agradecer a todos que me ajudaram nesse caminho e percurso até aqui, sei que sem vocês nada seria possível. Obrigada a Deus por esse momento e por me proteger de todo o mal!”, prosseguiu a atleta, que ajudou a delegação sul-mato-grossense a liderar o quadro geral de medalhas do regional. O Estado liderou tanto no feminino, como no masculino, e, deste modo, foi o primeiro, na classificação geral.

Em entrevista dada à reportagem do jornal O Estado, em janeiro, a atleta vivia a expectativa da chegada da nova dupla. “A gravidez foi planejada, os gêmeos que foram uma surpresa”, brincou.

Depois do pódio no ginásio Cruzeiro, em Brasília, fez questão de mandar o recado aos demais integrantes da família.

“Obrigada papai Jorge por todo o apoio e a mamãe já, já está em casa, para comemorarmos nós 5 juntos, Ali (irmão mais velho de Ayla e Akira) mamãe te ama e está com saudade.”

Medalhas para ‘todas as idades’

Segundo a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), viajaram para o regional 163 atletas (85 homens e 78 mulheres), além de 16 técnicos. Ao todo, de acordo com a Confederação Brasileira de Judô, a competição teve 778 inscritos.

As disputas aconteceram nas classes sub-13, sub-15, sub-18, sub-21 e sênior. Os campeões do regional se classificaram para as fases finais do Brasileiro. O Distrito Federal terminou na segunda colocação geral, com 86 medalhas (29 ouros, 19 pratas e 38 bronzes).

Mato Grosso foi o terceiro, ao somar 52 medalhas (8 ouros, 13 pratas e 31 bronzes). As demais posições foram: Goiás, em quarto, com 36 (3, 11 e 22); Rondônia, em quinto, com 21 (1, 7 e 13) e Tocantins, em sexto, conquistando seis bronzes.

Esta foi a primeira vez que a entidade nacional organizou todas as fases regionais de forma simultânea. A iniciativa movimentou mais de 4 mil pessoas, entre atletas, treinadores, árbitros, dirigentes e oficiais técnicos.

Por Luciano Shakihama – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

