Recesso começa no dia 17 para a rede pública escolar

Alunos da rede pública de ensino estão prestes a começar o período de recesso escolar previsto, conforme o calendário oficial para iniciar no dia 17 de julho e finalizar no dia 31 do mesmo mês. Segundo a Semed (Secretaria Municipal de Educação), o período de descanso finalizará na terça-feira, 1º de agosto, para os estudantes das unidades escolares da Reme (Rede Municipal de Ensino), Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil) e escolas de ensino fundamental.

O momento também será de pausa nas atividades da Rede Estadual de Ensino, onde os 187 mil estudantes das 348 unidades escolares também terão recesso, entre os dias 17 e o dia 31 de julho. Segundo a assessoria de imprensa, não se descarta o envio de atividades pontuais, como ações de recomposição das aprendizagens.

Cuidados

Dados do Ministério da Saúde apontam que os acidentes ou lesões não intencionais são a principal causa de morte entre as crianças de 1 a 14 anos de idade, respondendo por 4,7 mil óbitos e 125 mil internações/ano. Com as crianças em casa, o momento merece ser de atenção redobrada, segundo o médico ortopedista pediátrico David Nordon, supervisor do Programa de Residência Médica de Ortopedia e Traumatologia e Professor da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo).

“Nas férias, o número de acidentes aumenta muito! A maioria dos acidentes está relacionada aos esportes terrestres, especialmente aos que podem ser feitos dentro de casa ou em ambientes fechados”, confirma, acrescentando que quedas e fraturas podem acontecer.

[Michelly Perez – O ESTADO DE MS]

