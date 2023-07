Desgovernada, carreta arranca arvores e poste em cidade de MS

No final da tarde de ontem (4), um caminhoneiro perdeu a direção da carreta em que conduzia e acabou colidindo em árvores e um poste, entre as ruas Francisco de Assis Reinaldth e Elizabeth Robiano, em Nova Andradina, a 300 quilômetros de Campo Grande, a 298 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pelo site MS News, o condutor teria perdido a direção do veículo, após a carreta apresentar problema nos freios. Com o impacto da colisão, o poste chegou a ser arrancado.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados para socorrer a vítima, mas ela estava bem de saúde, consciente e orientada. A região onde ocorreu a colisão, foi internado para segurança dos moradores, por conta dos fios de eletricidade no chão.

Equipes da Energisa estiveram no local para restabelecer a energia elétrica na região.

