Morre a segunda vítima de colisão entre veículos na BR-376

Morreu, ontem (4), Wilson José de Souza, de 52 anos, condutor do Citroen C3, que colidiu de frente com um Fiat Pálio, no último sábado (01), entre Vicentina e Fátima do Sul. O acidente também resultou na morte de Gabriel Soares Capato, 21, motorista do Fiat/Pálio.

Segundo informações do MS News, o acidente aconteceu na BR-376, quando Gabriel estava sozinho no carro, quando em determinado momento, que serão apurados pela Polícia Civil, ocorreu uma colisão frontal. No Citroen estavam Vanda Góis Alencar Lopes e Wilson José de Souza que ficaram gravemente feridos. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital da Sias, em Fátima do Sul. Gabriel chegou a ser transferido para outra unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.

Já Wilson, ficou internado por três dias no Hospital da Vida, em Dourados, mas também faleceu ontem.

