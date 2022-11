Idoso desaparecido há uma semana é encontrado em mata

O idoso, José Avelino de Souza, de 71 anos, que estava desaparecido há uma semana, foi localizado na manhã desta terça-feira (22), em mata de uma fazenda, na região de Nova Andradina, município localizado a 299 km da capital. O homem residia em Nova Andradina e estava desaparecido desde o dia 15 de novembro.

De acordo com a apuração do jornal Nova News, os familiares informaram que o idoso foi localizado por sobrinhos em meio à mata de uma fazenda, próxima a região. Apesar do susto, ele passa bem e estaria na região de propriedade rural onde foram realizadas as buscas desde o seu desaparecimento.

As buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar e por voluntários não cessaram até o momento em que o idoso foi localizado, na manhã desta terça-feira (22).

José Avelino está em um estágio inicial da Doença de Alzheimer – que causa desorientação e esquecimento.

Entenda o caso

O homem desapareceu na terça-feira (15), deste mês. Segundo familiares do desaparecido, ele estaria em uma praça da cidade, quando teria partido em um carro de aplicativo rumo à zona rural do município, não sendo mais visto.

Na tarde da uma quarta-feira (16), o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e se deslocou até o ponto onde o idoso teria sido deixado pelo transporte. No local, foi realizado o reconhecimento da área com uso de drone e as buscas se estenderam até por volta das 22h.

Os bombeiros militares informaram que os trabalhos seriam retomados às 06h desta quinta-feira (17). Oito bombeiros militares, drone e a cadela Laika integraram os trabalhos posteriormente. Durante a ação, foram encontradas pegadas que poderiam ser do desaparecido, de acordo com informações do CBM.

A família forneceu ao jornal local uma foto do idoso.Também descreveu que no momento do desaparecimento, o idoso vestia uma camiseta gola polo de cor clara, calça social também clara, sapato social e um boné com detalhe vermelho na frente.

Com informações do jornal Nova News

