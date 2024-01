Ranking global revela quais são os países com as melhores aposentadorias em 2024

Independentemente da idade atual, todos sonham como dia em que poderão se aposentar e, de preferência, recebendo uma excelente remuneração, que permita viver com conforto, segurança e proporcione momentos de laser. E já adiantamos que, infelizmente, o Brasil não está no ranking.

Infelizmente o sonho da aposentadoria bem remunerada não é realidade em todos os países e, na maioria, assim que o trabalhador conquista esse direito, de acordo com as regras vigentes, é necessário continuar trabalhando para obter um complemento de renda.

De acordo com a mais nova edição do Índice Anual Global de Aposentadoria, divulgado pelo site International Living, a Costa Rica é o melhor país do mundo para se aposentar em 2024. O ranking elenca os 17 melhores países para viver após a tão sonhada aposentadoria. A Costa Rica lidera com uma média de 83,57 pontos, seguida de Portugal (83,28) e do México (83).

Ainda de acordo com a publicação, o índice é baseado em centenas de opiniões e experiências da vida real compiladas por suas fontes nos melhores destinos para aposentadoria em todo o mundo, e destaca que o índice não pretende ser uma produção científica, mas uma ferramenta útil construída a partir de informações do mundo real e locais, interpretadas através das lentes de experiências e opiniões bem informadas.

A média de cada país foi calculada com base na pontuação alcançada em sete categorias: Habitação; Vistos e Benefícios; Custo de Vida; Classificação de Afinidade; Assistência Médica; Desenvolvimento e Governança; e Clima.

O International Living explica ainda que o foco está nos destinos que fazem sentido para uma aposentadoria no exterior – os centros de expatriados estabelecidos com um histórico de vida confortável.

Confira o ranking dos melhores países para se aposentar em 2024:

1. Costa Rica (83,57)

2. Portugal (83,28)

3. México (83)

4. Panamá (82,85)

5. Espanha (79,71)

6. Equador (77,42)

7. Grécia (77)

8. Malásia (75,71)

9. França (74,85)

10. Colômbia (74,71)

11. Itália (73,14)

12. Tailândia (71,85)

13. Malta (70,85)

14. Uruguai (70,42)

15. Irlanda (69)

16. Roatán (62,28)

17. Belize (61,28)

