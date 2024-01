Setor de serviços lidera e MS registra abertura de mais de 10 mil empresas em 2023

O último ano foi próspero para o empreendedorismo em Mato Grosso do Sul. Em 2023 o Estado registrou a abertura de mais de 10 mil empresas, um recorde na série histórica da Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul).

De janeiro a dezembro, foram abertas no total 10.117 novas empresas, o que representa um aumento de 5.36% em relação ao ano de 2022, que registrou 9.602 novas empresas.

O setor com o maior número de novas empresas constituídas foi o de Serviços (7.285), seguido pelo Comércio (2.456) e a Indústria (376). Somente no mês de dezembro foram abertas 622 empresas no Estado, sendo 486 no setor de Serviços, 116 no Comércio (116) e 20 na Indústria.

Cabe lembrar que o setor de Serviços é uma categoria econômica que engloba diversas atividades intangíveis e que não estão relacionadas a produção de bens tangíveis, ou seja, que oferecem serviços e não produtos. O setor de serviços é diversificado e abrange uma ampla gama de atividades que atendem às necessidades das pessoas e empresas em diversas áreas da vida.

As atividades do setor de serviços incluem serviços financeiros (bancos), saúde e bem-estar (hospitais, clínicas), Educação (escolas, universidades), tecnologia e comunicação (suporte técnico), turismo (hotéis e agências de viagens), transporte e logística (armazenamento, entregas), entretenimento (cinema e agências de publicidade), serviços profissionais (advocacia, contabilidade), varejo (lojas, supermercados), serviços pessoais (salões de beleza, academias).

Os municípios que mais se destacaram no número de empresas abertas foram Campo Grande (4.331); Dourados (1.209); Três Lagoas (436); Ponta Porã (298); Naviraí (274); Nova Andradina (191); Chapadão do Sul (183); Maracaju (163); Paranaíba (156); São Gabriel do Oeste (142); Ribas do Rio Pardo (130); Sidrolândia (116) e 2.488 nos demais municípios.