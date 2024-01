Operário Futebol Clube anuncia o elenco com uniforme em homenagem aos 50 anos do primeiro título estadual

O elenco que irá defender o Operário Futebol Clube no Campeonato Estadual 2024 será anunciado durante evento na noite da próxima terça-feira, dia 09. A diretoria do clube está empolgada com o lançamento do plantel para a tão aguardada temporada do estadual. A abertura da competição está marcada para o dia 21 de janeiro, o Operário entra em campo no dia 24 contra a equipe Águia Negra, prometendo uma campanha emocionante e repleta de grandes conquistas.

O elenco, cuidadosamente montado, apresenta equilíbrio entre experiência e juventude. Dentre os jogadores, destacam-se dois atletas que retornam, representando 8% do elenco, e três promissores talentos provenientes da base, totalizando 12%. Adicionalmente, 16% do time já possuem experiência no Campeonato Estadual, incluindo nomes como Breno Mohamed, Marlon, Fernandinho e Maurinho.

Em um gesto especial e memorável o uniforme que a equipe vai defender o Operário em 2024 é uma homenagem aos 50 anos do primeiro título do clube como campeão estadual, em 1974. Este design exclusivo é uma celebração da história rica e gloriosa do clube, relembrando as vitórias e conquistas que moldaram a trajetória vitoriosa do Operário ao longo de oito décadas.

O presidente do Operário, Nelson Antônio, expressa sua confiança na qualidade técnica do elenco, afirmando: “Estamos confiantes de que reunimos um grupo de jogadores excepcionais, prontos para representar o Operário com dedicação e habilidade. Essa temporada promete grandes emoções, e estamos motivados e organizados para iniciar a competição com o pé direito.”

O técnico Leocir Dall’Astra, responsável pela preparação da equipe, destacou a harmonia e entrosamento conquistados mesmo em um curto espaço de tempo: “O trabalho físico e técnico realizado durante os treinos foi intenso, e já podemos ver os frutos desse esforço. A coesão entre os jogadores é notável, o que certamente se refletirá na qualidade de jogo dentro de campo.”

A apresentação do elenco será nesta terça-feira às 19h, no bar temático Barolé, localizado na Av. Afonso Pena, 6044, Cidade Jardim. A entrada é franca. Todos patrocinadores, torcedores e amantes do futebol estão convidados para participar desta grande festa. Durante o evento, o elenco será apresentado tanto para os torcedores quanto para a imprensa, proporcionando uma oportunidade única de conhecer de perto os protagonistas dessa emocionante jornada rumo ao título.

Preparem-se para vibrar e torcer pelo Operário Futebol Clube nesta temporada emocionante do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2024, vestindo com orgulho o uniforme que celebra os 50 anos do primeiro título estadual!