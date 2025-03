Quinta-feira (6) será se sol com possibilidade de chuvas isoladas

A previsão para esta quinta-feira (6) indica tempo predominantemente ensolarado, com variação de nuvens durante o período. O aquecimento ao longo do dia, combinado com a convergência de umidade, deve favorecer o aumento da nebulosidade e pode resultar em chuvas isoladas, típicas da estação de verão. Nesse cenário, é comum que algumas áreas experimentem precipitações, enquanto cidades vizinhas veem apenas aumento das nuvens.

De forma pontual, podem ocorrer chuvas mais intensas, com tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, especialmente nas regiões norte e noroeste de Mato Grosso do Sul.

As temperaturas mínimas deverão variar entre 22°C e 24°C, com máximas de 31°C a 36°C nas regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas áreas sudoeste e pantaneira, as mínimas ficam entre 23°C e 25°C, e as máximas podem atingir de 31°C a 35°C. Nas regiões do bolsão e norte, as mínimas devem oscilar entre 22°C e 25°C, e as máximas entre 31°C e 34°C. Em Campo Grande, as temperaturas mínimas ficam entre 21°C e 23°C, com máximas de 31°C a 33°C.

Os ventos sopram do leste/nordeste, com intensidade entre 40 km/h e 60 km/h, e há a possibilidade de rajadas pontuais que superem os 60 km/h.

Com informações do Cemtec

