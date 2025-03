Funsat divulga 1.936 oportunidades de emprego na quinta-feira (06)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho), está intermediando 1.936 vagas de emprego formal nesta quinta-feira (6). As oportunidades são oferecidas por 211 empresas da Capital e abrangem 154 profissões diferentes.

Entre as vagas disponíveis, estão posições para açougueiro (14 vagas), ajudante de açougueiro (3 vagas), armador de ferros (15 vagas), atendente de padaria (23 vagas), auxiliar contábil (1 vaga), auxiliar de limpeza (89 vagas), auxiliar nos Serviços de Alimentação (155 vagas), carpinteiro (95 vagas), eletricista de manutenção em geral (4 vagas), magarefe (40 vagas), operador de caixa (152 vagas), e muitas outras.

Além disso, há 1.164 vagas com perfil aberto, destinadas a candidatos que tenham o cadastro atualizado na Fundação. Essas vagas são para 59 diferentes atividades e incluem funções como auxiliar de cozinha (11 vagas), cuidador de idosos (3 vagas), organizador de eventos (3 vagas), porteiro (2 vagas), repositor em supermercados (165 vagas) e até quatro vagas para trabalhadores da suinocultura. Esses recrutamentos não exigem experiência para o ingresso imediato.

A Funsat também oferece 16 vagas exclusivas para PCD (pessoas com deficiência), distribuídas entre cinco funções: assistente administrativo (1 vaga), auxiliar de estoque (1 vaga), atendente de lojas (2 vagas), repositor de mercadorias (2 vagas) e operador de telemarketing ativo e receptivo (10 vagas).

Serviço

Para mais informações, os interessados podem comparecer à Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, ou entrar em contato pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.