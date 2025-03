Beija-Flor de Nilópolis é a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro 2025

Escola celebra 15º título com enredo que exalta legado de Laíla e marca a despedida de Neguinho da Beija-Flor após cinco décadas

A Beija-Flor de Nilópolis se consagrou como a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro de 2025, alcançando seu 15º título na história. Com o enredo “Laíla de Todos os Santos, Laíla de Todos os Sambas”, a escola homenageou Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, o Laíla, figura emblemática do carnaval carioca falecido em 2021.

O desfile também marcou a despedida de Neguinho da Beija-Flor, que após 50 anos como intérprete oficial da escola, emocionou o público ao conduzir o samba-enredo pela última vez.

A comissão de frente apresentou uma representação simbólica de Laíla, retratado como uma criança recebendo bênçãos dos santos em meio à comunidade de Nilópolis. Um efeito cênico foi criado por uma alegoria com “velas” eletrônicas surgindo do chão, encantando o público presente na Marquês de Sapucaí.

Com uma apresentação que exaltou a trajetória de Laíla e a força da comunidade nilopolitana, a Beija-Flor garantiu a pontuação máxima, superando concorrentes como Imperatriz Leopoldinense e Grande Rio.

