Incentivo à leitura: mais de 600 crianças e adolescentes participaram do projeto ´Pontes de Leitura´, da Casa de Ensaio

Pelo projeto, a leitura foi como ponte para o conhecimento e formação de centenas de crianças e jovens

Cerca de 640 crianças e adolescentes, de mais de 56 bairros de Campo Grande-MS, participaram da segunda edição do projeto ´Pontes de Leitura´, da Biblioteca Áurea Alencar, da Casa de Ensaio. O projeto foi realizado com o incentivo do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC/MS), da Fundação de Cultura de MS (FCMS), do Governo do Estado de MS.

Para incentivar a leitura, ampliar o repertório literário e promover a reflexão sobre temas importantes, a Casa de Ensaio, por meio de sua biblioteca Áurea Alencar, realizou a segunda edição do projeto ´Pontes de Leitura´, para crianças e adolescentes da Casa, de escolas públicas da capital e de organizações sociais, entre abril e dezembro deste ano.

Em números, o projeto foi realizado com 442 alunos das seguintes instituições: Escola Estadual José Mamede de Aquino, Escola Municipal Hércules Maymone, Escola Estadual Maria Eliza Bocayuva da Costa, Escola Estadual José Ferreira Barbosa, Escola Estadual José Maria Hugo Rodrigues, Escola Municipal Dr. Eduardo Olímpio Machado e do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). E, também, com 200 alunos da Casa de Ensaio. Cerca de 16 profissionais estiveram diretamente envolvidos com o projeto e foram realizadas 24 ações.

Segunda edição teve a literatura negra, afro-brasileira e quilombola como temática orientadora das quatro ações do projeto

O ´Pontes de Leitura´ foi realizado por meio de quatro ações: ´Rodas de Transleituras´, ´Converseiras Literárias´, ´Histórias de Brincar´ e ´Pontes Culturais´. As ´Rodas de Transleituras´, que foram mediadas por Íris Isis, buscaram a fruição estética e análise interpretativa dos textos literários por meio de leituras mediadas. Nas rodas foram elaborados estudos das relações entre literatura, música, pintura, fotografia, escultura e as demais manifestações artísticas em suas múltiplas potencialidades, além de análises e debates de obras e autores que apresentam diálogos profícuos entre o literário e as outras artes.

Já o ´Converseiras Literárias´, mediadas por Sarah Muricy, promoveram a troca de conhecimento a partir da leitura de textos literários e da fala de especialistas que os apresentaram de forma comparada, ampliando seus horizontes de leitura por meio de aportes filosóficos e/ou teóricos.

As ´Histórias de Brincar´, mediadas por Kely Zerial, abarcaram as possibilidades lúdico-teatrais dos textos literários, proporcionando experiências sensíveis a públicos de diferentes idades, permitindo que estes interagissem por meio de brincadeiras e dinâmicas próprias da cultura da infância, além de conhecer o rico acervo de histórias da literatura infantil e do folclore brasileiro.

E, a atividade ´Pontes Culturais´ teve como foco a realização de ações voltadas para o diálogo entre as ações do projeto e escolas públicas de Campo Grande, promovendo a realização de oficinas de mediação de leitura e contação de histórias e, a circulação desses

conhecimentos em outros espaços educacionais. Mais informações sobre a Casa de Ensaio pelo Instagram da Casa de Ensaio.

