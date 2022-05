Quer adotar um novo animalzinho? Confira a feira de adoção que ocorrerá amanhã;

Para os interessados em adotar um novo animalzinho, não pode perder a oportunidade de ir à feira de adoção que ocorre amanhã (28) na capital, em um pet shop na Avenida Capibaribe, das 9h às 13h.

Estarão disponíveis para a adoção diversos gatos e cachorros, com tamanhos variados, que estavam em lares temporários e ONG’s de animais. Os interessados deverão levar uma cópia de RG e um comprovante de residência para conseguir realizar a adoção responsável.

Após realizar a adoção, é preciso ter paciência e cuidado com a adaptação do pet em seu novo lar, como muitos animais resgatados passaram por maus tratos, eles podem possuir bloqueios e traumas, causando mais dificuldade nos primeiros dias, mas com os cuidados necessários, a adaptação ocorre mais facilmente.

A feira será realizada na Avenida Capibaribe,822.

