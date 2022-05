Com repertório eclético, “Sextou na Praça” de hoje anima a Capital

O mês termina em ritmo animado na praça Ary Coelho, local do último “Sextou na Praça” desse mês. A última programação traz um repertório musical bem eclético e divertido, com o happy hour do comerciário de hoje (27).

A partir das 18h30, sobem ao palco o cantor e instrumentista Renato Jackson e, na sequência Banda Haiwanna.

Sobre os artistas:

Renato Jackson promete uma apresentação que vai animar os presentes, com trabalhos autorais e ecléticos, misturando elementos da MPB, dub-reggae e pop com letras críticas. Músico há mais de 20 anos, ele lança seu primeiro EP neste mês. “Eu” foi feito com muita dedicação e carinho, e tem no repertório mais de 40 músicas.

Na sequência, a banda Haiwanna apresenta músicas novas do seu repertório e também faz um tributo aos anos 80 e às grandes bandas do Rock Nacional Brasileiro dos Anos 80 (Legião Urbana, Barão vermelho, Ira!, Titãs, Nenhum de Nós, Engenheiros do Hawaii e outras). A banda, criada em 1997, já dividiu o palco com vários artistas de renome nacional e internacional.

O evento é organizado pelo Sesc (Serviço Social do Comércio) MS, instituição que integra o Sistema Fecomércio MS, em parceria com a Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo).

