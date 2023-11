Prazo para solicitar reaplicação do Enem termina amanhã

Os alunos que perderam as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que aconteceram nos dias 05 e 12 de novembro tem até amanhã para solicitar a reaplicação.

De acordo com o edital do concurso, os estudantes que tiveram problemas logísticos no dia, que seu local de prova era a mais de 30km de sua casa, ou que passaram por desastres naturais no dia, podem solicitar reaplicação. Se faltou energia durante o exame dificultando a visualização do exame ou o aluno que se sentiu prejudicado por algum motivo também pode fazer a solicitação.

Os candidatos que apresentaram sintomas de doenças infectocontagiosas também podem solicitar a reaplicação desde que apresentem atestado médico válido na data da prova. As doenças infectocontagiosas que possibilitam a reaplicação da prova são covid-19, tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola; influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem sarampo rubéola e varicela.

As solicitações de reaplicação de prova devem ser feitas diretamente no site do Inep.

