Vacinação contra a dengue em Três Lagoas começa amanhã

Nesta quinta-feira(15) começa em Três Lagoas a vacinação contra dengue em todas as unidades de saúde da cidade a partir das7h. A campanha é alinhada conforme o calendário nacional de vacinação.

A vacina protege contra quatro sorotipos do vírus da dengue: tipo 1, 2, 3 e 4 e no momento está disponível para crianças com idades entre 10 e 11 anos. Os pais ou responsáveis devem levar seus filhos para receberem a vacina com documentos e carteirinha de vacinação.

Indivíduos com imunossupressão não devem tomar a vacina e em caso de dúvidas ou condições específicas é necessário consultar um profissional de saúde.

