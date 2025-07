Mesa Diretora pode ser reeleita em regime de urgência nesta quinta-feira na Câmara Municipal

Reeleição antecipada de Papy como presidente já foi confirmada nos bastidores e pode bater recorde

A Câmara Municipal de Campo Grande pode votar nesta quinta-feira (10), a antecipação da eleição da Mesa Diretora, que comandará o Legislativo até 31 de dezembro de 2028. A movimentação, que pode ocorrer em regime de urgência, envolve a recondução do atual presidente, vereador Epaminondas Neto, o Papy (PSDB), e toda a composição atual da mesa. A informação foi confirmada pelo vereador Dr. Victor Rocha (PSDB).

Segundo o parlamentar, Papy se manterá na presidência e toda a mesa diretora será permanecida “por unanimidade”. A votação que era para ocorrer apenas no início de 2027, poderá ter adiantamento de um ano e meio.

Apesar de ainda não oficializada, a articulação já é considerada uma das mais rápidas da história recente da Casa. Com pouco mais de seis meses à frente da presidência, Papy pode entrar para os registros como um dos presidentes com menor tempo de mandato antes de uma reeleição, caso a proposta avance e seja aprovada.

Nos bastidores, o que se comenta é que lideranças partidárias têm se reunido para discutir o adiantamento da votação como forma de consolidar o atual grupo no comando do Legislativo municipal, diante de um cenário de mudanças partidárias e indefinições eleitorais.

Procurado sobre o tema, o próprio presidente Papy adotou tom cauteloso, afirmando que está mais focado nos trabalhos legislativos do que nas negociações pela antecipação.

“Os vereadores têm conversado muito sobre isso. Eu estou evitando um pouco tratar desse assunto porque, na teoria, eu sou o maior beneficiado. Mas tem uma discussão entre as lideranças da Casa, a respeito das mudanças partidárias. Então, para que a gente tivesse uma consolidação de um trabalho que está encaminhado, uma das formas de se livrar disso era o adiantamento”, explicou.

Segundo o vereador, o tema está sendo conduzido pelas bancadas e líderes partidários, e não partiu de sua iniciativa. “Me procuraram para falar alguma coisa a respeito disso, mas não avancei nesse assunto. Estou focado em outras questões”, concluiu.

A votação, se confirmada, deverá ocorrer em regime de urgência, sinalizando que há maioria favorável entre os parlamentares para consolidar o atual comando da Casa até o fim da próxima legislatura.

“Composição da Mesa Diretora”

Papy foi eleito presidente da Câmara Municipal no dia 1° de janeiro deste ano, para o biênio 2025/2026. O parlamentar disputou a eleição para a presidência sozinho, sem nenhum oponente. Ele recebeu o apoio dos 28 parlamentares, sendo eleito por unanimidade.

Atualmente a composição da Mesa Diretora se encontra da seguinte forma:

Presidente: Epaminondas Neto, Papy (PSDB)

1° Vice-presidente: André Salineiro (PL)

2° Vice-presidente: Lívio Leite (União)

3° Vice-presidente: Neto Santos (Republicanos)

1º Secretário: Carlão (PSB)

2ª Secretária: Luiza Ribeiro (PT)

3° Secretário: Ronilço Guerreiro (Podemos)

Por Brunna Paula

