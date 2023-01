Quarta-feita será de calor e tempestades no período da tarde

O tempo continua instável em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (11), com chance de chuvas a qualquer momento. Conforme divulgado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as chuvas, acompanhadas de raios e rajadas de vento, devem chegar no período da tarde.

As instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao avanço de cavados, aliados a disponibilidade de umidade e aquecimento diurno. Em algumas regiões do Estado, podem ocorrer tempestades acompanhadas de ventos e raios de intensidade moderada a forte.

Em Campo Grande a mínima será de 22ºC e máxima de 27ºC. A previsão para Capital de Mato Grosso do Sul indica sol com muitas nuvens no período da manhã, com a chuva podendo chegar a qualquer hora do dia. Já em Dourados, Ponta Porã e fronteira com o Paraguai, a mínima será de 20ºC e a máxima entre 17/29ºC.

Para Corumbá, Aquidauana e região de pantanal, as mínimas serão de 22/24ºC com máxima de 30ºC.

