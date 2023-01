Reeleição na Assomasul contou com autoridades tucanas

No fim desta terça-feira (10), autoridades do PSDB participaram da eleição da Assomasul que contou com a presença do novo secretário-executivo do Escritório de Relações Institucionais e Políticas no Distrito Federal, Sergio de Paula, e os deputados federais Beto Pereira e Geraldo Rezende que foram prestigiar a reeleição de Valdir Junior, prefeito de Nioaque.

Sergio de Paula aproveitou para agradecer aos presentes o apoio na eleição de Eduardo Riedel. “É decisão política e o amadurecimento da classe política e eu não me envergonho disso. 2014 ganhamos a eleição,2018 e 2022 ganhamos a eleição graças a vocês. Tenho certeza que Eduardo Riedel fará um ótimo governo”, agradeceu Sergio de Paula.

Em seu discurso final o presidente que foi reconduzido sob nova diretoria também fez suas considerações. “Respeitamos todos os requisitos da eleição e agradeço a todos que deram um voto de confiança. Hoje a eleição desta nova diretoria será empossada dia 31 e agradeço o trabalho dos últimos dois anos. Agradeço a presença do deputado Beto Pereira, Geraldo Rezende deputado federal e do Sergio. Você sabe a minha lealdade e muito trabalho. Aqui sempre trabalhamos em favor do municipalismo. Hoje vieram 64 prefeitos que voltaram pela permanência e nova diretoria. Continuaremos a lutar e trabalhar muito mais agora com o nosso governador Eduardo Riedel que ajudou a construir este governo municipalista. Agradeço todos os participantes. Minha gratidão por eu permanecer por mais dois anos”, disse Junior.

O presidente da Assomasul citou o governo de Azambuja e falou sobre a importância do trabalho feito em prol do MS.

