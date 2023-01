PMA é acionada e captura jiboia em pátio de associação

Uma serpente de 1,5 metros, foi capturada pela Polícia Militar Ambiental, no pátio de uma associação, ás margens da rodovia MS-430, em São Gabriel do Oeste, cidade a 128 quilômetros de Campo Grande.

Ao chegar no local a PMA verificou que se tratava de uma Jiboia da espécie Boa Constrictor e estava no pátio da associação bancária. A jiboia não apresentava ferimento, sendo solta no seu habitat, em uma reserva distante da área urbana.

A cobra é pacífica e não é peçonhenta. Raramente passa de três metros de comprimento. Alimenta-se principalmente de aves, mamíferos pequenos e lagartos grandes. Engole a presa pela cabeça. Vive nas florestas densas da América do Sul e passa a maioria do tempo nas árvores.