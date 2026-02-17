Mercado não supre demanda da colheita de eucalipto e setor internaliza qualificação em MS

A escassez de profissionais qualificados para a colheita de eucalipto no chamado Vale da Celulose levou a MS Florestal a criar um programa próprio de formação técnica em Água Clara. A iniciativa reúne 28 participantes de cinco estados e prevê novas turmas ainda no primeiro semestre.

Batizado de Programa de Formação de Operador Trainee, o curso tem duração superior a um ano e combina aulas teóricas, treinamento em simuladores e prática em campo. Diferentemente de capacitações tradicionais, os participantes são contratados desde o início, sob regime CLT, com remuneração e benefícios durante todo o período de formação.

Segundo a empresa, o objetivo é enfrentar a falta de mão de obra especializada para operar e manter máquinas de colheita florestal, função que exige capacitação técnica específica e que, atualmente, não dispõe de profissionais disponíveis para pronta contratação na região.

A primeira turma reúne homens e mulheres de Mato Grosso do Sul, Amapá, Minas Gerais, São Paulo e Maranhão. Para a coordenação de recrutamento da companhia, o programa também tem caráter social, ao ampliar o acesso de candidatos de diferentes origens ao mercado formal de trabalho.

Entre os participantes está Joérica Travasso Moreira, natural de Laranjal do Jari (AP), que se mudou para Água Clara após ser selecionada. Ela afirma que a oportunidade representa possibilidade de estabilidade profissional e mudança de vida.

A formação prepara os alunos para atuar como operadores mantenedores, responsáveis tanto pela condução das máquinas quanto pela manutenção básica dos equipamentos. De acordo com a supervisão de treinamento, o modelo prioriza a contratação prévia como forma de garantir segurança ao trabalhador durante o período de qualificação.

Além da turma inicial, a empresa informa que uma segunda etapa, com 62 vagas, está em fase final de seleção. Uma terceira, com previsão de 30 vagas, deve ser aberta ainda no primeiro semestre de 2026.

A MS Florestal integra o grupo RGE e atua na formação e manejo de florestas plantadas no Estado, participando das etapas que vão do plantio à manutenção das áreas de eucalipto.

Por Djeneffer Cordoba

