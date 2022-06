Ao som de ‘O Sol e a Lua’ e fortes aplausos, ‘Dama do Rasqueado’ é sepultada na Capital

Exatamente no por do sol e no dia em que ele se encontrou com a lua nos céus de Campo Grande, a cantora Delinha, foi sepultada na tarde hoje (16), sobre aplausos e músicas cantadas ao longo de sua carreira, na cidade onde foi coroada com ícone da música regional a Capital sul-sato-grossense.

Sanfoneiros, músicos e artistas deram o último adeus a cantora. O cemitério Jardim da Paz se tornou, por um momento em palco, o que, ao mesmo tempo, contrastava com a dor imensurável de perder nossa querida Delinha.

A artista passava por problemas de saúde e estava em casa sendo cuidada pela família e profissionais de saúde. Delinha, morreu aos 82 anos, após mais de 60 anos dedicados a música sul-mato-grossense.

Nas redes sociais do O estado Online, quem acompanhava a transmissão ao vivo comentava a perda da cantora. “Adeus nossa rainha estará sempre em nossos corações”, homenageou uma das leitoras.

Já outra diz que Delinha fez alegria de muitos enquanto cantava e embalava os bailes pela Capital. “Vai em paz Rainha do Rasqueado que tanto fez nossas alegrias em suas melodias e nos bailes sul-mato-grossenses”, disse Andreia Melo,l leitora que acompanhava a transmissão.

Delinha deixa o filho João Paulo e também dois netos, além de seu companheiro de vida, o cachorrinho de estimação Sheik.

Com informações da repórter Fernanda Yafuso

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.