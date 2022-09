Um acidente na MS-164, próximo a Ponta Porã, deixou um caminhoneiro preso as ferragens, na manha de hoje (3).

Conforme informações iniciais, o acidente teria envolvido um caminhão modelo bitrem e outro caminhão de porte menor, na região próxima ao Posto Aquidaban

Quatro viaturas do Corpo de Bombeiro foram ao local para realizar o atendimento. Ainda não se sabe mais informações sobre o ocorrido.

