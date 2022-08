Carga de acetona avaliada em US$ 1 milhão é apreendida no Paraguai

A Polícia Nacional do Paraguai apreendeu uma carreta carregada de acetona, no quilômetro 590, ramal que liga Mariscal Estigarribia a La Patria, no Departamento de Boquerón, no Chaco Paraguaio. A carga foi avaliada em US$ 1 milhão.

De acordo com Departamento Antinarcóticos do escritório regional 6 de La Patria del Chaco, no Paraguai, no caminhão apreendido, foram encontrados 50 barris de 200 litros de acetona. A carga possivelmente seria utilizada na fabricação de cocaína, que depois de processada seria comercializada no Brasil e também na Europa.

Dois homens, de 37 e 51 anos foram presos. Os dois já tinham passagem pela polícia. O primeiro possui um histórico de violência doméstica desde 2011. Já o outro foi preso por falsidade ideológica e uso indevido de documento público.