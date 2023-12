Projeto Social Irmãs Franciscanas de São José realiza novo bazar nos dias 14 e 15 de dezembro

O Projeto Social Irmãs Franciscanas de São José convida a população para um novo Bazar Beneficiente nos dia 14 e 15 de dezembro (quinta-feira e sexta-feira), das 7h às 18h, no estacionamento do Fort Cafezais, na região do Jardim Centro-Oeste, entrada do bairro Moreninhas, em Campo Grande.

Doados pela Receita Federal, os produtos oferecidos vão de perfumes, cosméticos, vestuários (calças masculinas, camisas sociais, calças legging feminina) e brinquedos, a utensílios de pesca, garrafas térmicas, copos térmicos (Stanley), produtos eletrônicos, celulares, cadeados, pilhas de relógio, tapetes, lâmpadas automotivas e relógios de pulso.

“A edição anterior do bazar foi um sucesso, o planejamento de quatro dias do evento foi encurtado para dois, visto que os produtos foram vendidos rapidamente. Foi maravilhoso, a quadra recreativa está praticamente indo para a fase final das obras”, comenta as irmãs.

Segundo as irmãs Zumira Martins (presidente) e a Valdete Maria Schmits (diretora), a arrecadação servirá para manutenção do projeto, por exemplo, na compra de alimentos para as 100 crianças que o projeto abraça, além do pagamento dos 10 colaboradores, entre eles cozinheiras e professores. O dinheiro também deve servir como fundo para futuras reformas.

Final de ano

Para no natal deste ano é preparado uma festa das crianças, em parceria como o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) que doa os presentes, junto com outros benfeitores que contribuem com doces e comidas. Para Zumira e Valdete, o ano de 2023 foi importante para muitas parcerias e contribuições para realizações de sonhos, como o do novo espaço recreativo.

A Associação das Irmãs Franciscanas de São José/Centro de apoio à Família desenvolve ações gratuitamente que buscam complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social no Conjunto Habitacional Moreninhas, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Desde 2006, o projeto trabalha com as crianças diariamente no horário oposto ao escolar, com diversas oficinas e atividades como: Artes, capoeira, inclusão digital (informática), esporte, aulas de violão, teclado e flauta. Também é servido almoço, lanche e janta pelo projeto social.