1º Festival de Vôlei feminino da Gerel vai até esta quarta em Naviraí

Começou ontem (11), o 1º Festival de Vôlei Feminino em Naviraí. O evento tem início às 18 horas, destinado a atletas com idades entre 10 a 17 anos, indo até essa quarta, 13 de dezembro.

Esse festival acontece no Centro Poliesportivo Manoel Pulquério Garcia, a organização é da Gerel ( Gerência de Esportes e Lazer de Naviraí)

A competição é restrita apenas a atletas que participam dos treinos da Escolinha de Voleibol da GEREL e da Seleção Escolar de Naviraí.

Cerca de 100 atletas nas faixas etárias de 10 a 14 anos e de 15 a 17 anos participam do evento. Quem quiser, pode assistir às competições no Centro Poliesportivo.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.