Projeto sobre testes físico aguarda apreciação da CCJR

Depois do candidato Arthur Matheus Martins Rosa, de 25 anos, morrer após passar mal durante o TAF (teste de aptidão física) do concurso para soldado da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, o deputado estadual Pedro Kemp (PT) apresentou o projeto de lei 228/2023, que dispõe sobre a realização de testes de aptidão física em concurso público, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. Contudo, o projeto segue aguardando apreciação na CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação) da Alems (Assembleia Legislativa).

A proposta estabelece alguns critérios, como, por exemplo, de desempenho mínimo diferenciado para homens e mulheres, da disponibilização de profissionais da área da saúde aptos para pronto atendimento de emergência; da disponibilização de água para os candidatos, entre outros. Segundo o artigo cinco da proposta: “É vedada a aplicação de teste físico entre as 10 (dez) e as 16 (dezesseis) horas, ressalvados aqueles realizados em ambiente coberto e climatizado”.

Segundo o deputado Pedro Kemp, a ideia surgiu diante do elevado índice de casos de morte durante os testes de aptidão física para concursos.

Por Daniella Lacerda– Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.