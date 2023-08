Pedestre morre atropelado por veículo na MS-395

José Aparecido Siqueira, de 57 anos, morreu atropelado por um veículo, na noite de ontem (29), na MS-395, em Bataguassu, a 331 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do site Cenário MS, o motorista do Chevrolet Onix, relatou que seguia pela rodovia, quando observou um caminhão vindo no sentindo oposto dando luz alta. Na sequência, sentiu o impacto no para-brisa no lado do passageiro.

Assustado, eloe disse aos policiais que não tinha noção que havia atropelado o homem e até acreditou que se tratava de um animal. Ao sair do veículo, acabou encontrando José ferido. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

Conhecido na cidade como “Neguinho da onça”. José era bastante querido no município, principalmente pelos comerciantes.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de Polícia Civil do município.

