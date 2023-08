Delegado fala sobre caso de criança raptada em Três Lagoas

O delegado Matheus Souza Oliveira de Palma, conta sobre o caso da criança de 10 anos, que foi sequestrada na saída da escola na tarde de ontem (29), em Tres Lagoas, que fica a 326 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o Delegado Matheus, a criança estava voltando para casa, quando percebeu que uma pessoa estava a seguindo, o sequestrador abordou a vítima colocando a mão na boca e fazendo a mesma ficar desacordada, depois a colocou em um carro e seguiu fuga, após três quilômetros a criança percebeu que a porta do carro estava destrancada, ela abriu a porta e fugiu do local.

As investigações seguem para identificação e localização do autor e do veículo utilizado no crime.