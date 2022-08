Projeto Casa Rosa: Dr. Victor Rocha operou sete pacientes com alterações mamárias

O vereador Dr. Victor Rocha (PP), idealizador e médico mastologista da Casa Rosa decidiu iniciar as cirurgias de retirada de nódulos de mama das pacientes do projeto, com o intuito de zerar a fila de espera das intervenções cirúrgicas.

“Fiquei assustada, levei alguns dias para contar para minha família. Porém, minha avó tomou as providências e chegamos até a Casa Rosa, onde realizamos todos os exames, inclusive a punção e biópsia. Depois a cirurgia foi marcada e hoje posso comemorar o excelente resultado da cirurgia. Apesar do tamanho do nódulo, a cirurgia nem vai deixar marcas em meu corpo, vou até poder tomar sol de biquini”, comemora a menina.

Para sua avó, o médico Dr. Victor Rocha é um anjo. “Ele é nosso anjo. Só temos que agradecer. Fomos muito bem tratadas por ele e por sua equipe desde o primeiro dia. E acompanhando a cirurgia de minha neta, pude ver o carinho, o cuidado e a atenção dele na realização da cirurgia. Imaginei que a mama dela ficaria com uma cicatriz bem grande, mas nem aparece o corte”, agradeceu.

Para M. S. C., 24 anos, a cirurgia é o fim de uma espera de 8 anos. “Descobri os nódulos quando era adolescente, eu tinha 16 anos quando os descobri. Porém, só agora, depois de passar pela Casa Rosa, que consegui realizar a cirurgia com o Dr. Victor Rocha. Ele é maravilhoso e só tenho a agradecer, disse a paciente que teve cinco nódulos retirados das duas mamas.

C. R. R., 24 anos, é mãe de um bebê de 4 meses e descobriu o nódulo ainda na gestação. “Quando descobri o nódulo, pedi para minha mãe me levar no Projeto Casa Rosa, pois ela já fazia acompanhamento lá. Fiz todos os meus exames, fiz a punção e a biópsia e em menos de uma semana, recebi o diagnóstico de que estava com câncer de mama. A partir daí, o Dr. Victor Rocha deu celeridade no encaminhamento para a realização da cirurgia, onde foi retirado um nódulo da mama e outro da axila. No SUS não tem médico igual ao Dr. Victor Rocha”, enfatizou a paciente que dará sequência no tratamento com quimioterapia sob supervisão do vereador.

No mesmo dia, outra paciente foi operada na Maternidade Cândido Mariano, M. A. S. S., 46 anos, que estava há quase um ano esperando por uma consulta com mastologista. “Na Casa Rosa foi tudo de bom, fui muito bem atendida. Fiz todos os exames e o Dr. Victor me encaminhou para a cirurgia. Fui operada pelo Dr. Daniel, estou bem e muito feliz. O Dr. Victor é um anjo, falo dele para todas as minhas amigas e tenho recomendado a Casa Rosa para todas elas”, pontuou.

Para o vereador e médico mastologista, Dr. Victor Rocha o projeto da Casa Rocha tem alcançado resultados que fazem a diferença na vida da população que depende do Sistema Único de Saúde (SUS). “Sete pacientes da Casa Rosa já foram operadas. Sendo que a história delas é bem semelhante, estavam na fila de espera e puderam realizar a consulta, os exames e agora até o procedimento cirúrgico em tempo hábil para plena recuperação sem nenhum prejuízo à saúde delas. Estamos cumprindo nossa missão: oferecer uma Saúde Pública de Qualidade e com Resultado”, enfatizou o idealizador da Casa Rosa.

Projeto: A Casa Rosa, projeto de atendimento integrado na saúde da mulher, é hoje referência nacional e um modelo de gestão para o SUS (Sistema Único de Saúde). Encabeçado pelo vereador Dr. Victor Rocha, o projeto já realizou mais de 2,9 mil atendimentos em pouco mais de nove meses de serviços prestados em Campo Grande. Já foram realizados 862 exames de ultrassonografia, 369 biópsias, 514 mamografias e diagnosticados 44 casos de câncer de mama, todos encaminhados para tratamento.

Inaugurada em novembro de 2021, a Casa Rosa alcançou números importantes em pouco tempo. Como principal marco, zerou a fila de espera por exames e consultas na área de mastologia em Campo Grande.

Para ser atendida na Casa Rosa a paciente deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência e pedir encaminhamento para o ambulatório de mastologia do Dr. Victor Rocha. O projeto da Casa Rosa atende nas tardes de quinta e sexta-feira e está localizado na Rua 25 de Dezembro, nº 509.

Com informações da assessoria