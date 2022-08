UEMS terá 14 novos cursos disponíveis em 2023

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) aprovou ontem (30) em reunião ordinária do CEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) cerca de 14 novas ofertas de graduações para 2023.

Na capital, serão ofertados novos cursos de Psicologia (Bacharelado); Ciências Biológicas (Bacharelado), História (Licenciatura) e Administração Pública (Bacharelado). O Curso de História (Licenciatura) que era anteriormente ofertado em Amambai, agora será remanejado a Unidade das Moreninhas em Campo Grande, juntamente com o curso de Administração Pública (Bacharelado).

A unidade de Coxim receberá o curso de Psicologia (Bacharelado). Já nas unidades de Aquidauana, Cassilândia e Jardim será ofertada a graduação de Direito (Bacharelado) e o município de Costa Rica receberá a oferta de Enfermagem (Bacharelado).

Também foi aprovada a criação do Curso de Pedagogia Intercultural (Licenciatura) em Amambai, que será primeiramente ofertada para professores guarani e kaiowá que estejam atuando nas escolas municipais de Amambai e Caarapó. O processo seletivo será feito separado dos demais cursos.

As unidades de Mundo Novo e Maracaju tiveram a aprovação da permanência do curso de Agronomia (Bacharelado). O curso de Sistemas de Informação (Bacharelado) também foi aprovado para permanecer na unidade de Nova Andradina.

O curso de Tecnologia em Produção Sucroalcooleira (UEMS/Glória de Dourados) passará a ser ofertado a partir de 2023 na unidade em Ivinhema.

Leia Mais: Cassems de Dourados celebra 18 anos com quase 3 milhões de atendimentos na década

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.