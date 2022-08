Casal fica preso entre ferragens de veículo após acidente

Um acidente entre dois veículos foi registrado por volta das 8h de hoje (31), no cruzamento entre a avenida Weimar Gonçalvez Torres com a rua João Rosa Góes, na região central de Dourados, distante a 228 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações, a caminhonete GM/S10 com placas de Ivinhema tombou após colidir com uma GM/Capitiva. A S10 trafegava pela rua João Rosa Góes quando avançou a sinalização de parada da avenida, provocando a colisão com o outro veículo.

Um casal que estava dentro da caminhonete chegou a ficar preso entre as ferragens do veículo, mas rapidamente foran retirados e socorridos pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar. A motorista do Captiva e as duas passageiras que estavam no carro, não ficaram feridas.

Com informações de Dourados News

Leia Mais: Leandro Lima, o Levi de ‘Pantanal’, capota o carro no Rally dos Sertões

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.