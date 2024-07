Projeto Casa Rosa disponibilizará o serviço para a inserção de 400 DIUs e exames transvaginais

O vereador Dr. Victor Rocha anunciou durante Sessão Ordinária da última quinta-feira (04) uma significativa ampliação dos serviços oferecidos pelo Projeto Casa Rosa, que há 2 anos e meio tem sido uma peça fundamental na luta contra o câncer de mama. E agora também será uma aliada no planejamento familiar e do câncer do colo do útero.

Serão colocados 400 DIUs de Cobre, um passo importante para zerar a fila de espera no planejamento familiar e também serão realizadas ultrassonografia transvaginal, exame realizado para avaliar a saúde dos órgão e estruturas pélvicas da mulher que permite diagnosticar problemas da região pélvica, como cistos, miomas, coleções líquidas, endometriose, infecções, gravidez ectópica e até câncer

“A Casa Rosa agora oferecerá a colocação de 400 dispositivos intrauterinos (DIUs) de cobre, proporcionando uma solução contraceptiva eficaz e de longo prazo para as mulheres da comunidade. Esta ação visa garantir que todas as mulheres tenham acesso ao planejamento familiar adequado, permitindo que façam escolhas informadas sobre sua saúde reprodutiva”, destacou o Dr. Rocha.

Outro serviço oferecido, será a realização de Ultrassonografia Transvaginal: A Casa Rosa também está comprometida em zerar a fila de espera para ultrassons transvaginais, um exame crucial para a detecção precoce de várias condições ginecológicas. Com a ampliação dos serviços, mais mulheres terão acesso a este importante diagnóstico, melhorando significativamente a prevenção e o tratamento de doenças.

O Dr. Victor Rocha enfatizou a importância dessas novas iniciativas para a saúde e bem-estar das mulheres. “A colocação dos DIUs de cobre e a eliminação da fila de ultrassons transvaginais são passos essenciais para oferecer cuidados abrangentes e preventivos. Queremos garantir que cada mulher tenha acesso ao melhor atendimento possível, sem demora”, afirmou o vereador.

Com estas novas ações, o Projeto Casa Rosa reforça seu compromisso em promover a saúde da mulher e garantir que todas tenham acesso ao atendimento necessário. A ampliação dos serviços é um marco significativo, trazendo esperança e suporte para muitas mulheres.

