Biblioteca oferecerá incentivo a leitura, oficinas e brincadeiras

Evento acontece de 23 a 26 de julho e participantes precisam ter de 5 a 10 anos

Julho marca o início das tão esperadas férias escolares, tanto na rede municipal quanto estadual. Para aproveitar este período e afastar um pouco as crianças dos dispositivos eletrônicos, a Biblioteca Municipal Anna Luiza Prado Bastos preparou uma série de atividades para estimular o interesse pela leitura e pela criatividade dos jovens leitores.

A programação inclui a leitura do livro “Monstro das Cores”, que explora a história e as características do povo Terena. Além disso, serão oferecidas oficinas práticas que celebram a cultura Terena, como estamparia, iconografia, e uma divertida oficina de slime.

A diversão continua com atividades como torta na cara e o esperado desfile literário, onde os participantes poderão se vestir como seus personagens favoritos dos livros, mostrando toda a sua criatividade.

As inscrições são gratuitas, porém as vagas são limitadas. Para garantir a participação, os interessados devem entrar em contato pelo telefone (67) 99283-2285 e falar com Marley, responsável pelas inscrições e mais informações. O evento ocorrerá de 23 a 26 de julho, das 8h às 11h30 e para participar das atividades, as crianças precisam ter de 6 a 10 anos. A biblioteca fica localizada no Horto Florestal.

A iniciativa visa não só proporcionar entretenimento educativo durante as férias, mas também reforçar a importância da leitura e do convívio em espaços culturais como a biblioteca. A Biblioteca Pública Municipal Anna Luiza Prado Bastos espera receber as crianças para uma semana de aprendizado, diversão e muitas histórias para contar.

Férias literárias

A responsável pelo projeto, Marley Rosa, destacou para a reportagem que o objetivo principal é atrair crianças para o ambiente da Biblioteca Municipal, um espaço muitas vezes desconhecido para elas. A iniciativa visa não apenas fomentar o hábito da leitura, mas também proporcionar novas experiências e conscientizar sobre a importância do manuseio dos livros.

“E muito importante esse convívio, em nosso espaço onde há trocas de conhecimentos entre as crianças, são momentos únicos”, afirmou a responsável.

Ela também destaca que este não é o primeiro evento promovido pela Biblioteca. A cada período de férias, a organização da biblioteca elabora temas variados. Neste mês, por exemplo, acontece o evento Férias Literárias, com o objetivo específico de incentivar as crianças a desenvolverem o hábito da leitura.

“Nossas atividades literárias focam no hábito da leitura e em brincadeiras, aproveitando esse momento de férias. Acreditamos ser muito importante que as crianças tenham esse contato com as histórias e os livros. Durante as férias escolares, nosso espaço está aberto para que as famílias venham apreciar nossos acervos, assim como nosso espaço kids”, reafirmou.

A Biblioteca oferece diversos temas, onde os pais podem fazer a carteirinha gratuitamente e escolher até três livros por quinze dias, com a possibilidade de renovação sem custos adicionais. É um ambiente pedagógico e multidisciplinar que oferece contação de histórias, jogos lúdicos e oficinas pedagógicas. Além disso, está equipada com livros, gibis e revistas.

Mães

A Recepcionista Laura Ferreira (42) é mãe de três filhos e está planejando levar sua caçula, Fernanda Ferreira de nove anos, para participar das atividades organizadas pelo Biblioteca Municipal durante as férias escolares. Preocupada com o tempo que Fernanda passa no celular depois da escola, Laura vê uma oportunidade essencial nas atividades para envolver a filha em algo mais produtivo.

“Noto que minha filha não demonstra interesse pela leitura em casa, e ela menciona que na escola não há muito incentivo nesse sentido. Minha filha mais velha desenvolveu o hábito de ler porque costumávamos ler juntas, mas agora, com o TikTok, redes sociais e YouTube, percebo que minha filha mais nova está menos interessada em criar o hábito de leitura. Vou levá-la à biblioteca para ver se ela se interessa mais e passa menos tempo no celular” destacou.

A estudante de Psicologia Bárbara Marim, é mãe do Heitor dos Anjos, de quatro anos e está pensando em inscrever o filho para as atividades da Biblioteca. Ela afirma que quanto mais cedo o incentivo a leitura for inserida na vida da criança, maior é a oportunidade dela se interessar pelos livros.

“Desde criança, sempre fui apaixonado pelos quadrinhos da Turma da Mônica, e à medida que fui crescendo, minha paixão pela leitura amadureceu, me levando a explorar outros gêneros literários. Agora, quero muito passar esse interesse para o meu filho! Os benefícios da leitura são inúmeros, desde estimular a criatividade até desenvolver o pensamento crítico e a habilidade de escrita. Além disso, o Heitor adora slime, então participar das atividades será um bônus emocionante para ele!” afirmou Bárbara.

Serviço

Interessados, entrar em contato pelo telefone (67) 99283-2285 e falar com Marley Rosa, responsável pelas inscrições e mais informações. O evento ocorrerá de 23 a 26 de julho, das 8h às 11h30 e para participar das atividades, as crianças precisam ter de 6 a 10 anos. A biblioteca fica localizada no Horto Florestal.

Por Amanda Ferreira

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram