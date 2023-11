Programa “Finanças te Conta” será lançado pela Prefeitura de três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas vai lançar um novo programa chamado “Finanças Te Conta”. O objetivo é aumentar a transparência dos atos administrativos do município.

A ideia é proporcionar aos representantes de classes e empresários acesso detalhado a informações cruciais, como Receitas, Despesas e Processos Licitatórios.

A realização de reuniões semanais é um dos destaques do programa e iniciarão a partir deste mês de novembro, indo até dezembro, com data a definir. Os encontros serão entre a SEFIRC e entidades locais, sindicatos e associações empresariais.

As reuniões serão estratégicas para a divulgação das ações municipais relacionadas à pasta de Finanças, esclarecimento de dúvidas e o acompanhamento das decisões administrativas e financeiras do município pelos representantes desses setores.

